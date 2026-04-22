Антон Немкин отметил, как важно говорить с детьми о безопасности в городе

Инцидент в Перми с замаскированным взрывным устройством, в котором пострадал ребёнок, прокомментировал депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
Парламентарий отметил, что каждый такой вопиющий случай — ещё один повод поговорить со своими детьми о безопасности.
ГУ МВД России по Пермскому краю проводит проверку по факту сработавшего в руках подростка устройства, схожего с химической ловушкой. Напомним, резонансный инцидент произошёл вчера, 21 апреля, в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщили в полиции, подросток 2012 года рождения нашёл на улице пачку купюр, при попытке её поднять сработало находившееся под купюрами опасное устройство. Мальчик получил химический ожог от красящего вещества. Его осмотрели врачи и отпустили домой после оказания первой медицинской помощи.
"Снова инцидент с замаскированным взрывным устройством, на этот раз на улицах Перми, — отреагировал на ситуацию депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
«Берегите своих детей и чаще напоминайте им о правилах безопасности, предупредите о том, что даже самый безобидный предмет может нести в себе угрозу жизни и здоровью. Каждый такой случай — ещё один повод для семейного разговора. Именно доверительные отношения в семье могут спасти от неблагоприятных последствий при действиях ребёнка как в онлайн пространстве, так и в повседневной жизни», — прокомментировал депутат.