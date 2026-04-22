Беруши и личный талисман предложили допустить на ЕГЭ для уменьшения волнения школьников

— Рособрнадзор сформировал понятный и в целом разумный перечень предметов. Это важный базовый стандарт, который обеспечивает прозрачность и единые условия для всех. Но сегодня экзамен — это не только проверка знаний, но и серьезная психологическая нагрузка для школьников. И эту реальность тоже нужно учитывать. Поэтому считаю, что действующий перечень можно расширить за счет «антистресс-набора». Речь о простых вещах, которые не дают никаких преимуществ с точки зрения результата, но помогают справиться с волнением: беруши без электроники, небольшая тихая антистресс-игрушка, личный талисман, — приводит информационное агентство слова вице-спикера Госдумы.