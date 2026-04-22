Беруши и личный талисман предложили допустить на ЕГЭ для уменьшения волнения школьников

Список вещей, которые могут находиться на столе выпускника во время проведения ЕГЭ, определил Рособрнадзор. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в аудитории разрешается пользоваться черновиками, ручкой с чернилами черного цвета. Пронести можно удостоверяющий личность документ, лекарства, перекус и бутилированную питьевую воду, упаковка которой не должна отвлекать других участников от выполнения работы.
— На ЕГЭ разрешено иметь некоторые средства обучения и воспитания. Так, непрограммируемый калькулятор можно принести на экзамены по биологии, географии, физике и химии. Линейку без справочной информации можно взять на экзамены по математике и физике. На ЕГЭ по литературе можно взять орфографический словарь, который предоставляется образовательной организацией, на базе которой организован пункт проведения экзамена, — уточняет ТАСС.
Специальные технические средства для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов тоже разрешены. А средства связи, электронику и другие средства хранения и передачи информации проносить не допускается.
Вместе с тем, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил расширить этот допустимый перечень. В беседе с РИА Новости он подметил о возможности проносить выпускникам на экзамены и своего рода «антистресс-набор».
— Рособрнадзор сформировал понятный и в целом разумный перечень предметов. Это важный базовый стандарт, который обеспечивает прозрачность и единые условия для всех. Но сегодня экзамен — это не только проверка знаний, но и серьезная психологическая нагрузка для школьников. И эту реальность тоже нужно учитывать. Поэтому считаю, что действующий перечень можно расширить за счет «антистресс-набора». Речь о простых вещах, которые не дают никаких преимуществ с точки зрения результата, но помогают справиться с волнением: беруши без электроники, небольшая тихая антистресс-игрушка, личный талисман, — приводит информационное агентство слова вице-спикера Госдумы.
Подразумевается, что это помогло бы школьникам лучше сосредоточиться на заданиях, а не на собственном стрессе.