В Хабаровске стартует фестиваль Патриотизм в литературе

В Хабаровске писатели-фронтовики встретятся с молодёжью.

Источник: Комсомольская правда

С 27 по 29 апреля 2026 года в Хабаровске в пятый раз пройдёт молодёжный фестиваль «Патриотизм в литературе». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мероприятие организовано Дальневосточной государственной научной библиотекой при поддержке правительства Хабаровского края и состоится на нескольких площадках города. Фестиваль проводится в рамках Указа Президента РФ и ежегодно собирает свыше тысячи участников.

Главными гостями станут современные писатели Алексей Шорохов из Москвы и Михаил Кильдяшов из Оренбурга. Алексей Шорохов — автор книг «Ночь над миром», «Война: 1993−2022», «Бранная слава». С января 2023 года он служил добровольцем в зоне специальной военной операции, в июле 2023 года был ранен под Бахмутом. Является секретарём Союза писателей России.

Михаил Кильдяшов — автор книг «Ковчег», «Слово сохраняет все», «Флоренский. Нельзя жить без Бога!» в серии «ЖЗЛ». Постоянный участник дискуссионных программ на федеральных телеканалах.

Генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Якуба отметила: «Сегодня, как никогда, важно учить молодёжь находить жизненные ориентиры в сложных реалиях и литература — мощный инструмент для этого: она помогает осмыслить прошлое, понять настоящее и задуматься о будущем».

В программе фестиваля — творческая лаборатория по писательскому мастерству 27 апреля в 18:00 и встреча с писателями и журналистами 30 апреля в 18:00 в стенах библиотеки. Также авторы посетят Дальневосточный государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Краевой центр образования.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru