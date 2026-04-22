Пожар произошел на турбазе в Норильске (видео)

В районе Талнах города Норильск произошел крупный пожар — на частной территории загорелось двухэтажное нежилое строение. Об этом рассказали в ГУ МЧС Красноярского края.
Сообщение о возгорании поступило 22 апреля в 6:31. На тушение прибыли 6 единиц техники и 22 огнеборца. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
По информации из соцсетей и норильских СМИ, пожар произошел на одной из туристических баз.
«Погибших и пострадавших нет. В 8:39 огонь удалось локализовать, в 11:38 устранили открытое горение. На месте продолжают работать сотрудники МЧС до полной ликвидации пожара», — рассказали в ведомстве.
Причину произошедшего установит дознаватель.
