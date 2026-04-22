Съемки популярного сериала закончились трагедией: неизвестный с ножом ворвался на площадку

Мужчина с ножом убил двух членов съемочной группы на телесъемках в Колумбии. Он погиб на месте преступления. Об этом пишет издание Need to know.
Сообщается, что съемки популярного сериала обернулись трагедией. Речь идет о релизе Sin Senos Sí Hay Paraíso. Актеры и съемочная группа работали в Санта-Фе, когда их атаковал 24-летний неизвестный мужчина с ножом.
Сообщается, что в результате нападения два человека из съемочной группы скончались. Им оказался 45-летний Генри Альберто Бенавидес Карденас, давно работавший в команде, и 18-летний Николас Франсиско Пердомо Корралес. Отмечается, что Карденас пытался помочь своему коллеге, но попал под горячую руку преступнику.
