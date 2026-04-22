Съемки популярного сериала закончились трагедией: неизвестный с ножом ворвался на площадку

Прохожий зарезал двух человек на съемках популярного сериала в Колумбии.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина с ножом убил двух членов съемочной группы на телесъемках в Колумбии. Он погиб на месте преступления. Об этом пишет издание Need to know.

Сообщается, что съемки популярного сериала обернулись трагедией. Речь идет о релизе Sin Senos Sí Hay Paraíso. Актеры и съемочная группа работали в Санта-Фе, когда их атаковал 24-летний неизвестный мужчина с ножом.

Сообщается, что в результате нападения два человека из съемочной группы скончались. Им оказался 45-летний Генри Альберто Бенавидес Карденас, давно работавший в команде, и 18-летний Николас Франсиско Пердомо Корралес. Отмечается, что Карденас пытался помочь своему коллеге, но попал под горячую руку преступнику.

Ранее KP.RU сообщил, что двое подростков с ножом напали на юношей в метро Москвы. Сообщается, что нападавший в метро уже задержан.