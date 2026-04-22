На Сахалине пройдет Дальневосточный налоговый форум

Дальневосточный налоговый форум состоится в Сахалинской области 14−15 мая в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Форум соберет ведущих экспертов, представителей государственных органов и бизнес-сообщества, которые расскажут о последних изменениях в налоговом законодательстве, дадут практические рекомендации и обсудят перспективы развития налоговой политики региона и страны в целом», — рассказала представитель организаторов Юлия Пак.
На мероприятии обсудят нововведения в налоговом законодательстве и их применение на практике, адаптацию бизнеса к новым требованиям налоговой службы, а также налоговые риски. Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.