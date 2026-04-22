Десятки судов смогли обойти блокаду США в Ормузе: подробности

Иранские нефтяные поставки продолжаются, несмотря на заявления США о морской блокаде в Ормузском проливе. Об этом пишет сообщает Tasnim.
По данным аналитической компании Vortexa, с момента объявления блокады десятки судов сумели обойти ограничения. В частности, 19 нефтяных танкеров, связанных с Ираном, покинули Персидский залив, несмотря на присутствие Военно-морских сил (ВМС) США.
Кроме того, около 15 танкеров вошли в залив из Аравийского моря и направились к иранским портам. Среди вышедших судов как минимум шесть перевозили иранскую сырую нефть общим объемом около 10,7 млн баррелей.
Общая стоимость грузов оценивается примерно в 910 млн долларов, что ставит под сомнение эффективность заявленной Вашингтоном морской блокады.
Накануне Тегеран ответил Вашингтону на захват своего судна. Иранские военные нанесли удар дронами по американским кораблям. Вооруженные силы (ВС) Ирана заявили о намерении и дальше реагировать на «пиратство» со стороны США.