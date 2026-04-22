Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию

Казахстан получил неофициальные сведения о том, что в мае транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» может оказаться невозможной. Об этом сообщил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

При этом Астана не намерена сокращать добычу нефти — планируется лишь перераспределить объемы. Чиновник также подчеркнул, что экспортные поставки по Каспийскому трубопроводному консорциуму продолжаются в стабильном режиме.

— По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль, — цитирует Аккенженова ТАСС.

Зарубежные СМИ 21 апреля сообщили, что Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба». Астане и Берлину уже якобы отправлены скорректированные графики экспорта топлива.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения с Европой. Отдельно глава государства отметил, что страна всегда была и остается надежным поставщиком нефти для Словакии и Венгрии.

Узнать больше по теме
«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
