Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию

Казахстан получил неофициальные сведения о том, что в мае транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» может оказаться невозможной. Об этом сообщил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.
При этом Астана не намерена сокращать добычу нефти — планируется лишь перераспределить объемы. Чиновник также подчеркнул, что экспортные поставки по Каспийскому трубопроводному консорциуму продолжаются в стабильном режиме.
— По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль, — цитирует Аккенженова ТАСС.
Зарубежные СМИ 21 апреля сообщили, что Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба». Астане и Берлину уже якобы отправлены скорректированные графики экспорта топлива.