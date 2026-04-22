Российский губернатор пристыдил россиян, «бегающих» за иностранными звездами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал российских поклонников иностранных звёзд, которые «бегают» за Канье Уэстом, Эрролом Маском и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Глава региона назвал такое поведение унизительным.
«Есть что-то унизительное, когда куча народу бегает по Москве то за Канье Уэстом, то за Эрролом Маском, то за Стивом Уиткоффом», — написал Шумков в своем канале.
Он добавил, что Россияне пересказывают на многомиллионную аудиторию, кто из звезд что съел в местной забегаловке и кому улыбнулся. Это выглядит как неполноценность, добавил он.
Пост с критикой чрезмерного фанатизма появился на фоне приезда в Россию спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Также недавно отец Илона Маска Эрролл был замечен на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве. Россию посещал и рэпер Канье Уэст, тогда его отель окружила огромная толпа, рэперу пришлось выбираться из здания тайком.