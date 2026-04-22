В Старой Руссе запустят трудовой проект Российских студенческих отрядов

Окружной студенческий сервисный отряд «Карамазовъ» будет работать на курорте Старая Русса с 1 июля по 31 августа. Организация подобной деятельности — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике Новгородской области.
Участие в трудовом проекте примут сервисные отряды из 10 региональных отделений Северо-Западного федерального округа. А организатором выступит Новгородское региональное отделение Российских студенческих отрядов (РСО).
В Старую Руссу приедут 50 студентов. Их официально трудоустроят для работы официантами, барменами и горничными. Перед этим они пройдут бесплатное обучение рабочим профессиям.
В свободное время для ребят будут организованы культурно-досуговая программа и конкурсные мероприятия: творческие вечера, интеллектуальные и спортивные, профессиональные состязания, медиаконкурс. По окончании летнего трудового сезона будет определен лучший участник по производственным показателям и комиссарской деятельности.
«Мы соединяем уникальную историю курорта и активную, инициативную молодежь. Важно, что участники не только получат первый профессиональный опыт, но и внесут вклад в развитие туристической инфраструктуры территории. Уверен, что такой формат станет эффективной практикой и в дальнейшем будет масштабирован на другие направления и отрасли в Новгородской области. Трудовой проект такого уровня впервые пройдет на территории Новгородской области», — отметил руководитель Новгородского регионального отделения РСО Александр Щетников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.