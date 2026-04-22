Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Таганрогом отразили воздушную атаку

Над Таганрогом средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

«Силами ПВО все цели отработаны», — написала госпожа Камублова.

Горожанам напомнили правила действия при падении обломков опасных объектов.

«Если вы увидели обломки БПЛА или подозрительные предметы — не подходите к ним. Наберите 112 и сообщите координаты. Это может спасти вашу и чью-то жизнь. Берегите себя», — отметила глава.

