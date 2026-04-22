Антон Немкин — о подростке, попавшем в химическую ловушку: «Каждый такой вопиющий случай — еще один повод поговорить со своими детьми о безопасности»

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин отреагировал на инцидент с замаскированным взрывным устройством, где пострадал подросток.
— Берегите своих детей и чаще напоминайте им о правилах безопасности, предупредите о том, что даже самый безобидный предмет может нести в себе угрозу жизни и здоровью. Каждый такой случай — еще один повод для семейного разговора. Именно доверительные отношения в семье могут спасти от неблагоприятных последствий при действиях ребенка как в онлайн пространстве, так и в повседневной жизни.
Напомним, 21 апреля в Мотовилихинском районе 14-летний мальчик подобрал с земли сверток купюр, после чего раздался хлопок, похожий на взрыв петарды. Серьезных травм ребенок, к счастью, не получил — отделался небольшим ожогом. В тот же день его осмотрели врачи и отпустили домой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».