Сотрудники Красноярской таможни выявили и пресекли канал незаконного вывоза из региона пиломатериалов общей стоимостью более 240 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, криминальную схему организовал 65-летний житель Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. Мужчина вовлек в незаконную коммерческую деятельность своего 42-летнего приятеля. Совместно они переправили в одну из стран Средней Азии 48 кубометров пиломатериала из сосновых деревьев, заготовленных незаконным путем. По данному факту против нарушителей было возбуждено уголовное дело, предусматривающее максимальный срок заключения до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей. С начала текущего года сотрудниками Красноярской таможни возбудили четыре уголовных производства по эпизодам незаконного вывоза свыше 10 тысяч кубометров пиломатериалов.
Красноярские таможенники пресекли канал контрабанды стратегически важных товаров
