Нижегородцам напомнили, что следующая рабочая неделя будет сокращённой

На следующей неделе в России будет всего четыре рабочих дня из-за Праздника Весны и Труда. Она продлится с понедельника, 27 апреля, по четверг, 30 апреля, напоминает «Российская газета».
Россияне будут отдыхать три дня подряд — с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая. Предпраздничный рабочий день, 30 апреля, будет короче на один час.
После этого нас ждёт обычная пятидневная рабочая неделя. Затем наступят ещё одни длинные выходные, приуроченные ко Дню Победы. Они продлятся с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая. Рабочий день 8 мая также будет сокращённым.
Таким образом, в мае 2026 года россияне будут работать 19 дней и отдыхать 12.
