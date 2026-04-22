В городе Куртамыше началось благоустройство главной площади

Благоустройство главной площади в городе Куртамыше началось при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
На территории установят открытую площадку для выставки работ местных художников, сухой фонтан, музыкальную площадку, обустроят зону отдыха с навесом и качелями. Также там появятся арт-объекты, отражающие культурный код территории, — знаменитая «Куртамышская коврижка», музыкальные инструменты: гитара Владимира Шахрина, музыкальный столб, слуховая труба, ксилофон, арфа и тарелочка. Кроме того, на площади высадят растения и уложат плиточное покрытие.
«Мы не просто обновляем площадь, а создаем общественное пространство, которое станет центром культурной жизни города. Сухой фонтан, музыкальная площадка, арт-объекты с местным колоритом — все это сделает территорию живой и интересной», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Цуканов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.