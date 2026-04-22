В Красноярском крае перевозчика оштрафовали после ДТП с микроавтобусом

Авария произошла в январе текущего года, микроавтобус вышел на маршрут в плохих погодных условиях. При ограниченной видимости водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania. В ДТП пострадал 11-летний мальчик — один из 14 пассажиров общественного транспорта. Ребенок получил оскольчатый перелом ноги, сотрясение мозга, а также множественные ушибы лица и головы Его срочно госпитализировали в краевой центр материнства и детства в Ачинске, прооперировали и назначили лечение.