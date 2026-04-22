В Красноярском крае перевозчика оштрафовали после ДТП с микроавтобусом

Перевозчика оштрафовали за нарушения после ДТП с микроавтобусом на трассе Ужур — Красноярск. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Авария произошла в январе текущего года, микроавтобус вышел на маршрут в плохих погодных условиях. При ограниченной видимости водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania. В ДТП пострадал 11-летний мальчик — один из 14 пассажиров общественного транспорта. Ребенок получил оскольчатый перелом ноги, сотрясение мозга, а также множественные ушибы лица и головы Его срочно госпитализировали в краевой центр материнства и детства в Ачинске, прооперировали и назначили лечение.
После инцидента прокуратура проверила предпринимателя, который организует междугородние пассажирские перевозки и обнаружила серьезные нарушения. Оказалось, что режим труда и отдыха водителей систематически нарушался — сверхурочные смены превышали 40 часов в неделю, а предрейсовые инструктажи и осмотры техники не документировались.
«Вместо законного группового договора на перевозку пассажиров предприниматель по просьбе заключал с каждым отдельный договор аренды автобуса, выдавая индивидуальные билеты с ФИО и маршрутом. Это маскировало регулярные рейсы под частный фрахт, лишая пассажиров прав потребителей — страховки, гарантий возврата, приоритета при эвакуации — и уводя от контроля за безопасностью», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурор внес предпринимателю представление и возбудил 4 административных дела за нарушения режима труда и отдыха водителей (ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ), маскировку рейсов под индивидуальные фрахтования (ч. 5 ст. 11.14.2 КоАП РФ), отсутствие предрейсового контроля техники (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ) и пропуск инструктажей водителей (ч. 5 ст. 12.31.1 КоАП РФ). Общая сумма штрафов превысила 250 тыс. рублей.
В интересах госпитализированного ребенка прокуратура заявила иск о компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания. Размер выплат с учетом тяжести последствий и принципов справедливости определит суд.