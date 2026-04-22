Росстат подсчитал количество волгоградцев, воспользовавшихся пособием на детей

Волгоградстат подвёл итоги ежемесячного мониторинга поддержки волгоградских семей с детьми. По данным экспертов, в марте 2026 года в Волгоградской области выплатами на 7032 ребенка в возрасте от 0 до 16−18 лет воспользовались 5421 родитель. При этом впервые пособие в минувшем месяце назначили на 62 ребёнка.

— В базовом размере детское пособие получили 1950 человек. Оно назначено на 2276 детей, или 32,4% от общего числа детей, получающих пособие. Впервые пособие в базовом размере назначено на 33 ребенка, — сообщили в пресс-службе статистической службы региона.

Отметим, ещё на 1669 ребёнка пособия получают 1324 одиноких матерей, на 3083 детей меры поддержки выплачиваются 2143 многодетным родителям.

Фото из архива ИА «Высота 102».