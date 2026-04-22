Росстат подсчитал количество волгоградцев, воспользовавшихся пособием на детей

Волгоградстат подвёл итоги ежемесячного мониторинга поддержки волгоградских семей с детьми. По данным экспертов, в марте 2026 года в Волгоградской области выплатами на 7032 ребенка в возрасте от 0 до 16−18 лет воспользовались 5421 родитель. При этом впервые пособие в минувшем месяце назначили на 62 ребёнка.