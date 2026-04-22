Как в наше время меняется работа агронома?

Дефицит кадров в агропромышленном комплексе растёт, а роль агрономов становится ключевой — от их решений зависит урожай и качество конечной продукции. При этом сама профессия стремительно эволюционирует: сегодня это не только работа в поле, но и технологии, аналитика и реальные карьерные перспективы.
Особенно заметно это в крупных агрохолдингах, где от эффективности работы агрономов зависит результат на сотнях тысяч гектаров. Авангард-Агро обрабатывает 450 тыс. га в Воронежской, Орловской, Курской, Белгородской, Тульской и Липецкой областях. Такой масштаб требует точных решений, сильной команды и системного подхода к подготовке специалистов.
Единый механизм.
Сельское хозяйство сегодня — это высокотехнологичная отрасль. В работе используются системы точного земледелия, GPS-навигация, метеостанции и цифровые платформы, которые помогают анализировать состояние полей и планировать агротехнические мероприятия. Кроме того, в Авангард-Агро внедрена собственная система управления данными, в которой хранится история полей с 2007 года. Здесь можно отследить весь путь продукции — от посева до продажи, проанализировать урожайность и принять решение на основе существующей информации. Всё это оптимизирует работу и позволяет управлять многими процессами удалённо.
Агрономическая служба холдинга объединяет специалистов сельскохозяйственных предприятий в регионах и их кураторов в центральном офисе в Москве. Это единый механизм, который работает в постоянной связке.
Ставка на подготовку.
В условиях дефицита специалистов Авангард-Агро выстраивает целостную систему подготовки кадров и их карьерного роста — от студента до главного агронома и даже руководителя сельскохозяйственного предприятия.
Первый этап начинается ещё до поступления в вуз: холдинг участвует в программе целевого обучения в ведущих аграрных вузах страны. Это отличный шанс для выпускников школ и техникумов получить бесплатно высшее образование и работу в Авангард-Агро сразу после выпуска. Следующий шаг — практика, которая становится полноценным входом в профессию.
«Практика оплачивается и выстроена как реальная работа, — говорит директор по персоналу Авангард-Агро Оксана Сыченко. — Студенты проводят фенологические наблюдения, контролируют качество полевых работ, осваивают технологии под руководством опытных наставников».
Девяносто процентов практикантов Авангард-Агро возвращаются на практику повторно, и многие из них устраиваются на постоянную работу в холдинг после получения диплома. «Холдинг знает немало историй успеха, когда начинающие полевые агрономы через 3−5 лет дорастали до главных агрономов и даже до руководителей сельскохозяйственных предприятий. Для многих отраслей такой темп роста недостижим», — отмечает Оксана Сыченко.
В компании внимательно относятся как к опытным, так и к молодым сотрудникам, делая ставку на их взаимодействие и обмен знаниями. «У нас опыт и молодость дополняют друг друга, а наставничество становится частью корпоративной культуры, — подчёркивает Оксана Сыченко. —Такой подход задаёт тон всей команде: сотрудники вовлечены, внимательны к деталям и готовы передавать знания молодым специалистам. Поэтому новые сотрудники быстрее включаются в работу, а преемственность поколений становится естественной частью развития».
Дополнительные возможности для развития даёт Корпоративный университет холдинга. Здесь хранится уникальная база профзнаний, а обучение строится вокруг практических задач: агрономы углубляют знания по выращиваемым культурам, изучают современные технологии обработки почвы и защиты растений, осваивают работу с сельхозтехникой и цифровыми системами управления полями. Такой подход позволяет специалистам не только быстрее адаптироваться, но и постоянно повышать квалификацию.
Важно. Профессия будущего.
Агросектор сегодня переживает этап трансформации: усиливается роль технологий, растёт значение внутреннего рынка и качества продукции. В этих условиях спрос на агрономов будет только увеличиваться. Для молодых специалистов это возможность не просто найти работу, а войти в перспективную отрасль, которая продолжит развиваться при любых обстоятельствах.
Реклама. ООО «Авангард-Агро-Воронеж».