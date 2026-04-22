Как в наше время меняется работа агронома?

Сельское хозяйство сегодня — это высокотехнологичная отрасль. В работе используются системы точного земледелия, GPS-навигация, метеостанции и цифровые платформы, которые помогают анализировать состояние полей и планировать агротехнические мероприятия. Кроме того, в Авангард-Агро внедрена собственная система управления данными, в которой хранится история полей с 2007 года. Здесь можно отследить весь путь продукции — от посева до продажи, проанализировать урожайность и принять решение на основе существующей информации. Всё это оптимизирует работу и позволяет управлять многими процессами удалённо.