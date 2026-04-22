Канадская семья Фейнстра вернулась в Россию спустя несколько месяцев

Семья уже едут на ферму в Нижегородской области.

Семья Фейнстра из Канады, которая два года назад обосновалась в Нижегородской области, вернулась в Россию. Они поделились этой новостью в своем блоге в социальных сетях.

Канадская семья направляется обратно на свою ферму, расположенную в Нижегородской области.

Стоит напомнить, что в конце минувшего года глава семьи, Аренд Фейнстра, объявил о планах своей семьи отправиться в Канаду для встречи с близкими и проведения отпуска. Канадец отметил, что не навещал свою родину уже два года и, после интенсивной работы по возведению собственной фермы, нуждается в отдыхе. После отпуска семья Фейнстра выразила намерение вернуться в Россию для дальнейшего развития своего хозяйства. На данный момент за фермой в России присматривают австралийцы, которые переехали в их гостевой дом из Сибири.

С января месяца иностранцы покинули Россию. Сначала они посетили своих родственников в США, а затем отправились в путешествие в доме на колесах. Канадцы планировали посетить ряд американских штатов.

Напомним, что Аренд и Анисса Фейнстра, а также их восемь детей прибыли в Нижегородскую область в декабре 2023 года. Въехали иностранцы в Россию по туристическим визам, которые действовали 90 дней. Они получили вид на жительство и начали развивать фермерский бизнес.

