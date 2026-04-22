На КАД между вантовым мостом и Софийской закроют две полосы из-за ремонта

Работы по ликвидации колейности дорожного покрытия на участке с 57-го по 60-й км КАД стартуют 30 апреля и продлятся до 8 мая. Речь об отрезке от вантового моста до транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: Коммерсантъ

Во время ремонта движение по первой и второй полосам будет ограничено. По третьей и четвертой скоростной режим сократят до 50 км/ч.

Сроки ремонта могут изменить, если погодные условия в городе ухудшатся.