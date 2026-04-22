Волгоградский перинатальный центр получит сотню единиц новой техники

Служба родовспоможения в регионе активно развивается в рамках нацпроекта «Семья».

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области активно модернизируют службу родовспоможения. В Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 поступит более ста единиц современной техники и аппаратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию облздрава.

Среди нового оборудования — фетальные мониторы, родильные кровати и столы, аппараты ингаляционной анестезии, а также передвижные рентгеновские диагностические системы. Центр также получит транспортные инкубаторы для новорожденных, системы термотерапии с циркулирующей жидкостью и комплексы для непрерывного мониторинга жизненно важных показателей матери и ребенка. Все это призвано значительно улучшить качество оказания медицинской помощи.

Важно отметить, что работа по улучшению условий для будущих мам и новорожденных идет полным ходом. В прошлом, 2025 году, по нацпроекту в центральных районных больницах региона после масштабной модернизации открыли десять женских консультаций.