Володин заявил, что за распространением видео с оскорблениями учителей стоит Киев

Украина ответственна за распространение в соцсетях видео с оскорблениями в отношении учителей. Об этом в среду, 22 апреля, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, «это провокация».

— То, что детям преподносят как некую «игру», на самом деле втягивание их в опасные коммуникации и противоправные действия. За этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует, — написал Володин в своем канале в МАКС.

Председатель ГД добавил, что сообщения о таких оскорбительных видео поступают из разных российских городов, а также тенденция распространилась в Белоруссии и Казахстане.

Свердловский районный суд Перми арестовал на два месяца 17-летнего подростка, который зарезал учителя русского языка и литературы школы № 5 Олесю Багута. Напавший на учительницу подросток рассказал, что затаил на педагога злобу, поскольку она его «гнобила».

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков призвал отчислять из школ хулиганов, которые используют нецензурную брань при общении с педагогами. Таким образом он прокомментировал сообщения об убийстве учительницы в Пермском крае.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше