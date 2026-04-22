Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые производства создадут в Узбекистане при поддержке донских предприятий

В рамках международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте российские, входящие в донскую группу, и узбекские компании заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Соглашение о развитии совместного производства подписали представители российской компании «СКАТ ТЕХНО», входящей в донскую группу «Бастион», и узбекского предприятия «ВИДКОМ». В соответствии с договоренностями планируется развитие действующего с 2022 года совместного производства на территории Узбекистана. Кроме того, стороны намерены увеличить выпуск оборудования бесперебойного питания, пожарно-охранных систем и видеонаблюдения для промышленных объектов республики.

Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит в Ташкенте с 20 по 22 апреля 2026 года и является одной из ведущих площадок для демонстрации промышленных технологий и развития международного сотрудничества.