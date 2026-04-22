Новые производства создадут в Узбекистане при поддержке донских предприятий

Соглашение о развитии совместного производства подписали представители российской компании «СКАТ ТЕХНО», входящей в донскую группу «Бастион», и узбекского предприятия «ВИДКОМ». В соответствии с договоренностями планируется развитие действующего с 2022 года совместного производства на территории Узбекистана. Кроме того, стороны намерены увеличить выпуск оборудования бесперебойного питания, пожарно-охранных систем и видеонаблюдения для промышленных объектов республики.