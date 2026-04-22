В Костромской области разработали новый тур «Город на Унже — Макарьев»

Новый тур в исторический городок Макарьев «Город на Унже — Макарьев» разработали в Костромской области. Создание условий для путешествий по стране — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Первое путешествие в город состоится 25 апреля. Участники посетят Макариево-Унженский монастырь, где им расскажут о духовной жизни обители, и святой источник. Также туристы прогуляются по улицам древнего города, осмотрят Чижовское училище, памятник Юрию Смирнову, смогут сфотографироваться на смотровой площадке с видом на Унжу и пообедать в кафе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.