В Кировской больнице скорой помощи открылся гериатрический кабинет

Гериатрический кабинет начал работать в Кировской больнице скорой медицинской помощи при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
«В гериатрический кабинет пациенты направляются на этапе приемного отделения и оформления в стационар. Пациент старше 65 лет в рамках госпитализации не только получает лечение по основному профилю заболевания, но и рекомендации, связанные с возрастными изменениями. Для каждого пациента проводится комплексная гериатрическая оценка, по итогам которой составляются рекомендации по образу жизни, питанию, вакцинации, адекватной лекарственной терапии», — рассказал главный врач учреждения Согомон Аракелян.
В этом году в регионе планируется открыть четыре гериатрических кабинета. Помимо больницы скорой медицинской помощи они появятся в центре кардиологии и неврологии, в Кировской областной клинической больнице, в центре психиатрии и психического здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.