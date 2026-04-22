В Омске утвердили новую сумму для похоронной компенсации

Размер выплаты за гарантированные услуги увеличился с четырех тысяч до 7793,48 рубля. Соответствующий документ размещен на официальном ресурсе городской администрации.
Изменения касаются как случаев, когда похороны организуют родственники, так и ситуаций, когда погребение осуществляется за счет государства при отсутствии близких или их невозможности заняться организацией.
При оформлении услуги КСУ похороны для граждан остаются бесплатными. Социальный фонд возмещает 7,8 тысячи рублей, а остальную сумму — более 22 тысяч рублей — покрывает городской бюджет.
Ожидается, что вслед за муниципальным комбинатом цены скорректируют и частные ритуальные агентства. Обычно они ориентируются на тарифы бюджетного учреждения. Проект постановления уже подготовлен и вступит в силу после официального опубликования.