Хабаровском крае меняют условия жизни для юных спортсменов в «Арсенале»

Объект для юных хоккеистов планируют сдать к началу учебного сезона.

В Хабаровском крае идёт ремонт гостиницы для спортсменов на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал». Ход работ проинспектировал губернатор региона Дмитрий Демешин, сообщает МАХ канал Хабаровский край.

Комплекс используется как база спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей», где занимаются, в том числе, дети, играющие в хоккей с мячом. Здание, построенное в 1991 году, долгое время не соответствовало современным требованиям: отсутствовали системы вентиляции, отдельные душевые и санузлы.

После обращения в Министерство спорта России регион получил 108 млн рублей федерального финансирования. Ещё около 30 млн рублей добавил краевой бюджет.

По данным краевых властей, работы ведутся с опережением графика. Сейчас техническая готовность объекта составляет около 45%. После реконструкции в гостинице появятся 20 современных номеров со всеми удобствами.

Губернатор поставил задачу завершить ремонт к 1 сентября. Также обсуждается дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры комплекса — в перспективе планируется создание крытого круглогодичного ледового комплекса для тренировок спортсменов.

Идея простая и старая как спортшколы в советских городах: если есть дети и тренер — значит, должно быть место, где можно жить и тренироваться по-человечески. Теперь это место постепенно возвращают к норме.