Родители старшеклассников из Красноярска тратят на репетиторов от 4 до 6 тысяч рублей в неделю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске услугами репетиторов пользуются 29% семей учеников 7—8 классов, 52% родителей 9-классников и 55% родителей учащихся 10−11 классов.
Таковы результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие родители учеников 7—11 классов из города.
Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4100 рублей.
Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика, информатика и химия. Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют до 5100 рублей в неделю.
На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6000 рублей в неделю.