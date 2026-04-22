В Башкирии заработала новая машинно‑технологическая компания

Республика Башкортостан стала пилотным регионом, где начала работать машинно-технологическая компания (МТК) «Росагролизинга» (РАЛ), сообщили в минсельхозе региона. Обеспечение сельского хозяйства новой российской техникой и оборудованием — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Мы выходим на новый этап развития технической и технологической оснащенности агропромышленного комплекса региона — создание машинно‑технологических компаний. Это не просто оказание отдельных услуг, а комплексное сопровождение сельхозпроизводителей под ключ. Речь идет об обработке почвы, посеве, уборке урожая, поставке семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, а также использовании современных цифровых решений, в том числе дивизионов беспилотных летательных аппаратов», — отметил заместитель премьер‑министра правительства республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Машинно‑технологическая компания уже в этом году готова оказывать услуги сельхозтоваропроизводителям региона во время весенних полевых работ. Она будет обеспечивать своевременное и качественное выполнение ключевых агротехнологических операций.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.