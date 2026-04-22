Юрий Слюсарь: атаку БПЛА отразили над Таганрогом и Азовским районом

В Ростовской области сегодня утром несколько беспилотников уничтожили над Таганрогом и в Азовским районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, однако будет уточняться. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку в Верхнедонском районе.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.