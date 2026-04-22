Жители Нижегородской области отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю

Зарегистрировано 46 преступлений с участием аферистов.

Источник: Живем в Нижнем

За прошедшую неделю мошенники выманили у жителей Нижегородской области почти 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители зарегистрировали 46 преступлений с участием аферистов. В большинстве случаев злоумышленники обманывали граждан под видом сотрудников службы безопасности банка и при онлайн-покупках.

В числе жертв мошенников оказалась 74-летняя пенсионерка из Дзержинска. Аферисты убедили женщину в том, что от ее имени неизвестные якобы спонсируют террористов. Чтобы «решить проблему», она передала курьеру 3,5 млн рублей в полиэтиленовом пакете.

Также злоумышленники обманули еще одного жителя города химиков. Мужчина решил купить на сайте автомобильные шины и связался с «продавцом». Договорившись о сделке, дзержинец перевел на неустановленный счет 26 720 рублей, однако товара так и не дождался.

На прошлой неделе лишился 350 тысяч рублей житель Ковернина. Он хотел заработать путем инвестирования денежных средств через иностранную торговую площадку. Обещанной прибыли он так и не получил.

Напомним, что лжеброкеры выманили у жительницы Нижнего Новгорода 1,2 млн рублей.