Жители Нижегородской области отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю

За прошедшую неделю мошенники выманили у жителей Нижегородской области почти 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Правоохранители зарегистрировали 46 преступлений с участием аферистов. В большинстве случаев злоумышленники обманывали граждан под видом сотрудников службы безопасности банка и при онлайн-покупках.
В числе жертв мошенников оказалась 74-летняя пенсионерка из Дзержинска. Аферисты убедили женщину в том, что от ее имени неизвестные якобы спонсируют террористов. Чтобы «решить проблему», она передала курьеру 3,5 млн рублей в полиэтиленовом пакете.
Также злоумышленники обманули еще одного жителя города химиков. Мужчина решил купить на сайте автомобильные шины и связался с «продавцом». Договорившись о сделке, дзержинец перевел на неустановленный счет 26 720 рублей, однако товара так и не дождался.
На прошлой неделе лишился 350 тысяч рублей житель Ковернина. Он хотел заработать путем инвестирования денежных средств через иностранную торговую площадку. Обещанной прибыли он так и не получил.
