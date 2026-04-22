В МВД рассказали, зачем мошенники воруют доступ к роутеру пользователя

Злоумышленник, получивший доступ к маршрутизатору, контролирует весь интернет-трафик и подвергает риску все подключенные устройства, предупредили в МВД РФ.
«Получив доступ к маршрутизатору, злоумышленник фактически контролирует весь интернет-трафик в сети. Под угрозой оказываются все подключенные устройства: смартфоны, компьютеры и элементы умного дома», — говорится в сообщении от правоохранительных органов.
Преступники пытаются перехватить данные через роутеры, изменяя настройки (например, DNS), чтобы перенаправлять пользователей на поддельные сайты и красть логины, пароли и платежные данные. Злоумышленники продают доступ к устройствам для противоправных действий, ответственность за которые формально несет владелец сети.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники нашли новый способ красть данные жертвы через «Госуслуги». Отмечается, что теперь аферисты выманивают всю необходимую им информацию под поводом сбора данных для смены полиса ОМС. В правоохранительных органах предупредили, что должно насторожить подобное предложение.