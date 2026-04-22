Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампред Правительства Прикамья баллотируется в Госдуму РФ

Дмитрий Самойлов выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госдуму России.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам образования, культуры и спорта Дмитрий Самойлов планирует выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Вице-премьер подал документы на участие в предварительном голосовании партии, чтобы баллотироваться в Государственную Думу России по Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 64.

С февраля 2014 по декабрь 2020 года Дмитрий Самойлов возглавлял администрацию Перми. После ухода с этой должности он перешел на работу в правительство Пермского края, где занял пост заместителя председателя.

