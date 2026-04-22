Зампред Правительства Прикамья баллотируется в Госдуму РФ

Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам образования, культуры и спорта Дмитрий Самойлов планирует выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Вице-премьер подал документы на участие в предварительном голосовании партии, чтобы баллотироваться в Государственную Думу России по Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 64.
С февраля 2014 по декабрь 2020 года Дмитрий Самойлов возглавлял администрацию Перми. После ухода с этой должности он перешел на работу в правительство Пермского края, где занял пост заместителя председателя.
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.