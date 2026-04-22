MOL: Украина готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию

Сообщается, что ремонт на украинском участке «Дружбы» завершили.
— АО «Укртранснафта», компания, отвечающая за эксплуатацию украинского участка нефтепровода «Дружба», официально проинформировало MOL о том, что ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» завершены и что форс-мажорные обстоятельства, действовавшие с 27 января 2026 года, прекратились в 18:00 21 апреля 2026 года. Согласно уведомлению, АО «Укртранснафта» готово возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию, — цитирует заявление компании ТАСС.
20 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в стране, призвал Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода.
21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с обязательствами. Он подчеркнул, что восстановление транзита нефти зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.