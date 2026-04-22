Из друга в источник боли. Учёный Солодников рассказал об опасности клетчатки

Файбермаксинг — новый тренд в здоровом питании, который предполагает потребление большого количества клетчатки. Авторы методики уверяют, что такой подход не только нормализует пищеварение, но и способствует быстрому похудению. А вот учёные уже бьют тревогу: такая тенденция может серьёзно навредить организму. Научный консультант по вопросам фармакологии Научно-образовательного центра прикладных химико-биологических исследований Пермского национального исследовательского политехнического университета Сергей Солодников рассказал, в каких случаях попытки оздоровиться могут привести к ухудшениям и почему клетчатка может быть опасна. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Овощи и добавки.
Обычно, когда речь заходит о клетчатке, все сразу представляют себе овощи. И это правильно: именно в овощах содержится большое количество такого полезного для организма компонента. Он представляет собой сложный углевод, который не усваивается при прохождении кишечника. В желудочно-кишечном тракте человека отсутствуют пищеварительные ферменты, способные расщепить клетчатку. Но часть клетчатки растворяется в воде. Она образует гелеобразное вещество, которое ферментируется бактериями и улучшает микрофлору кишечника.
«Термин “клетчатка” относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться или усваиваться организмом. Она содержится в овощах, фруктах, цельных зернах и бобовых. Ее присутствие в обязательном порядке необходимо в рационе каждого человека, потому что она регулирует работу кишечника и помогает выводить лишний холестерин и токсины, а также создает чувство сытости», — рассказал научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» пермского политеха Сергей Солодников.
Новый тренд в питании предполагает не только употребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, но и использование специальных добавок, чтобы набрать необходимые 25 граммов клетчатки в сутки. Среднестатистический рацион часто человека часто содержит не более 10−15 граммов пищевых волокон. Само название «Файбермаксинг» означает максимальное увеличение клетчатки. Но учёный из ПНИПУ предупреждает, что чрезмерное употребление пищевых волокон может быть опасным.
Больше не значит лучше.
По словам Солодникова, в первую очередь, файбермаксинг — это стресс для кишечника. Резкое увеличение клетчатки может привести к вздутиям, метеоризмам, спазмам и болям в животе. Кроме того, клетчатка работает как сорбент, очищая кишечник не только от вредных веществ, но и от полезных микроэлементов. В результате может ухудшиться усвоение полезных микроэлементов — железа, цинка и кальция. И даже могут перестать действовать некоторые лекарственные препараты.
«Если учесть, что клетчатка работает как неселективный сорбент, чисто теоретически она может уменьшить биодоступность любого принимаемого перорально препарата», — предупреждает эксперт.
Также Сергей Солодников отмечает, что разрыв между приёмами препаратов и клетчатки должен составлять как минимум два часа. А в некоторых случаях они вовсе несовместимы. Например, при синдроме избыточного бактериального роста, или при спайках кишечника.
Но самым опасным в файбермаксинге является то, что клетчатка может серьёзно обезвоживать организм.
«Она активно впитывает воду — в 20−50 раз больше своего веса, — поясняет Сергей Солодников. — Если воды недостаточно, пищевой комок может стать слишком твердым. При недостатке жидкости на фоне высокого потребления волокон такое питание может привести к обезвоживанию тканей. Средняя рекомендация по воде — 1,5−2,5 литра в день, однако эта цифра зависит от климата, интенсивности физических нагрузок и индивидуальных особенностей».
Триада здоровья.
Совсем отказываться от клетчатки тоже не стоит. При умеренном потреблении она выполняет жизненно важные функции в организме.
«Растворимые волокна снижают уровень холестерина, стабилизируют сахар в крови и уменьшают поглощение жиров, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений кровообращения», — отмечает Сергей Солодников.
Главное — во всём сохранять меру. И не забывать, что классическая триада здоровья включает в себя не только питание, но и оптимальную физическую нагрузку и отсутствие стресса.
«Клетчатка — не лекарство и не враг, а незаменимый компонент питания. Но при фанатичном подходе она превращается из друга в источник боли, дефицитов и лекарственных несовместимостей. Разумная умеренность и консультация с врачом — вот настоящий “максинг”, который действительно стоит внедрять, — заключает эксперт ПНИПУ.