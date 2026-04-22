Адвокат сказала, должны ли белорусы платить долги за бывших владельцев квартиры

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская сказала, должны ли белорусы платить долги за бывших владельцев квартиры. Подробности опубликованы в телеграм-канале программы «Белорусское времечко».
Белоруска купила квартиру, а через некоторое узнала про долг собственника перед председателем кооператива в 340 рублей. Долг накопился за два года. С требованием об оплате глава кооператива обратился уже к новой собственнице. Женщина поинтересовалась, должна ли она оплатить долг бывшего собственника.
Адвокат уточняет, что председатель кооператива не только имеет право, но и должен взыскать долг именно с нового собственника.
Первый и самый простой шаг — оплата кооперативу. Если белоруска начнет оспаривать долг, то председатель обратится за исполнительной надписью нотариуса или в суд. И в этом случае нужно будет, кроме 340 рублей, оплатить судебные издержки (до 1000 рублей).
После оплаты белоруска может попробовать взыскать долг с бывшего собственника квартиры, которые не предупредил о нем.
