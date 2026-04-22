Новую котельную в поселке Савинском Архангельской области подключили к газу

Новую автоматизированную котельную в поселке Савинском Архангельской области подключили к сетевому газу. Данная работа ведется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Котельная мощностью 24 МВт построена и интегрирована в систему теплоснабжения поселка силами Арктической теплогенерирующей компании в рамках ее инвестиционной программы. Теперь более 6 тысяч потребителей, а также социальные объекты — детский сад, школа и больница — будут стабильно получать тепло», — рассказал в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Для подключения котельной к газу специалисты проложили более 13 км межпоселковых и внутрипоселковых сетей. Как отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев, современная модульная газовая котельная призвана заместить две устаревшие мазутные, выработавшие свой ресурс. Это в том числе позволит обеспечить в Савинском стабильное теплоснабжение, снизить эксплуатационные расходы на ремонт оборудования и улучшить экологическую ситуацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.