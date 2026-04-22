Вас обманывают при покупке камней онлайн: 5 скрытых уловок

Пара кликов — и перед вами сияет россыпь турмалинов, сапфиров, гранатов, шпинелей и изумрудов.

Пара кликов — и перед вами сияет россыпь турмалинов, сапфиров, гранатов, шпинелей и изумрудов. Онлайн-витрины манят обилием дизайнов, но у виртуальной примерки есть скрытая ловушка: игру света и истинный оттенок камня нельзя оценить через экран. Подробности об этом в эфире радио Sputnik рассказала геммолог Ольга Меликян.

По ее словам, покупатель в интернете ориентируется лишь на картинку, теряя возможность изучить украшение вживую. А ведь именно живые блики часто определяют «характер» минерала.

«Первое, на что стоит обратить внимание при онлайн-покупке, — это освещение, в котором был снят камень. Под мощными студийными лампами камень может выглядеть значительно ярче и насыщеннее», — рассказала специалист.

Она уточнила, что в профессиональной ювелирной съемке часто используют точечный направленный свет, который усиливает блеск и цвет. Меликян добавила, что опытные продавцы понимают, что для честной демонстрации камня требуется несколько вариантов съемки: при дневном свете, в тени, на солнце, в помещении с разными типами освещения — желтым, белым или нейтральным.

Следующий подводный камень, как считает геммолог, — макросъемка. Современные камеры способны увеличить зернышко минерала в десятки раз, выдавая невероятно эффектную, но порой обманчивую картинку.

Гораздо больше, чем статичная картинка, может дать видео. Ольга Меликян называет его самым информативным инструментом.

Эксперт также советует присмотреться и к фону. Если на видео кожа рук продавца отдает неестественной кислотной яркостью — значит, в ход пошли мощные фильтры.

И конечно, ни одна, даже самая честная фотография не заменит документов. Покупать драгоценности «вслепую» без геммологического сертификата — большой риск.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.