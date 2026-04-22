Утром 22 апреля атаку БПЛА отразили в Таганроге и Азовском районе

Утром 22 апреля воздушную атаку отразили в Таганроге и Азовском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки несколько БПЛА уничтожены в Таганроге и в Азовском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Напомним, прошедшей ночью БПЛА также уничтожили в Верхнедонском районе. В этом случае разрушений также не зафиксировали.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше