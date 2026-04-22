Сотрудница парка погибла из-за нелепой случайности: она провела пять часов в механизме аттракциона

Ранее в Бразилии 21-летняя девушка погибла после обрушения аттракциона на ярмарке. Её выбросило из аттракциона, когда от рельсов оторвалась одна из частей, кабинка с девушкой рухнула на землю. Пострадавшая получила смертельные травмы головы и скончалась до приезда медиков.