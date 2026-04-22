Сотрудница парка погибла из-за нелепой случайности: она провела пять часов в механизме аттракциона

В Токио во время планового ремонта аттракциона трагически погибла 24-летняя сотрудница парка. Девушка застряла в механизме и около пяти часов не могла выбраться из ловушки, медики констатировали её смерть. Об этом пишет New York Post.
Инцидент произошёл в парке Tokyo Dome City Attractions на аттракционе «Летающий шар». Сотрудница компании Хина Камимура проводила техническое обслуживание, когда сиденья внезапно опустились и прижали её к центральной колонне.
В компании подтвердили, что девушку госпитализировали, но спасти её не удалось. Руководство принесло соболезнования семье погибшей и пообещало провести расследование вместе с полицией и пожарными. Все аттракционы в парке закрыты до выяснения причин случившегося.
Ранее в Бразилии 21-летняя девушка погибла после обрушения аттракциона на ярмарке. Её выбросило из аттракциона, когда от рельсов оторвалась одна из частей, кабинка с девушкой рухнула на землю. Пострадавшая получила смертельные травмы головы и скончалась до приезда медиков.