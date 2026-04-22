Нового инвестора нашли для сохранения жилого дома купца Рязанова в Городце

Найден инвестор для сохранения жилого дома купца Рязанова в Городце, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем канале в мессенджере МАХ.
Напомним, объект культурного наследия «Дом жилой И. П. Рязанова» расположен на улице Маслова.
«Реализован на торгах за 1,9 млн рублей. Площадь строения составляет 146,7 кв. м, земельного участка — 2364 кв. м. Новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде», — рассказал Поляков.
Планируется, что после реконструкции в купеческом особняке будет открыт гостевой дом.
