Нового инвестора нашли для сохранения жилого дома купца Рязанова в Городце

Инвестор уже имеет положительный опыт восстановления объектов исторической недвижимости.

Найден инвестор для сохранения жилого дома купца Рязанова в Городце, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем канале в мессенджере МАХ.

Напомним, объект культурного наследия «Дом жилой И. П. Рязанова» расположен на улице Маслова.

«Реализован на торгах за 1,9 млн рублей. Площадь строения составляет 146,7 кв. м, земельного участка — 2364 кв. м. Новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде», — рассказал Поляков.

Планируется, что после реконструкции в купеческом особняке будет открыт гостевой дом.

Ранее сообщалось, что реставрация мельницы в Малом Болдине идет полным ходом.