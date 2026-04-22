На Диксоне вахтовика приговорили к исправительным работам за изготовление кастетов для коллеги (видео)

В Красноярском крае суд вынес приговор вахтовику, который изготовил коллеге холодное оружие.
В пресс-службе региональной прокуратуры напомнили, что инцидент произошел осенью 2024 года в поселке Диксон. Вахтовик из Иркутской области работал оператором станка с плазменной резкой в приёмосдаточном пункте одной из строительных фирм.
К нему подошел коллега и попросил сделать кастеты — якобы как сувенир. Мужчина согласился и нашёл эскиз в компьютере ЧПУ-станка. Он тщательно рассчитал параметры, в частности удобство ношения в руке и эргономику. Загрузил макет и изготовил два кастета. Через несколько дней передал их заказчику в общежитии. При этом, не взял с коллеги деньги за свою работу.
«Коллега улетел с вахты, но его задержали в аэропорту Норильска. В багаже — те самые кастеты. Экспертиза подтвердила: самодельное холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Вахтовик дал признательные показания: коллега просто работник той же фирмы, не было даже контактов», — уточнили в надзорном ведомстве.
Суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении холодного оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ) и приговорил к 1 году 3 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы.
