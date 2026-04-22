В Хабаровском крае стартовал прием заявок на музыкальный фестиваль

Прием заявок на музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» стартовал в Хабаровском крае. Организация масштабных творческих мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Чтобы стать участником и выступить на одной сцене с легендами русского рока, необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте фестиваля.
Творчество претендентов будет оценивать профессиональное жюри. Три лучшие команды смогут побороться за главный приз — запись собственного мини-альбома. Само мероприятие пройдет 22 августа на открытой площадке около арены «Ерофей».
«Участие в фестивале — это в первую очередь шанс для местных талантов заявить о себе. Впервые конкурс прошел в 2021 году. За эти годы сотни талантливых ребят смогли проявить себя, а лучшие из лучших, мы в этом уверены, обязательно займут свое место на музыкальном олимпе страны», — отметили в министерстве культуры края.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.