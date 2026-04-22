Очередной апрельский день в Хабаровском краю повторит зимнюю сказку

Апрель — месяц, когда еще происходят перестроечные процессы, а потому жители Хабаровского края и наблюдают последние дни погодные условия, которые не радуют теплом, а, скорее, расстраивают. Хочется весны, а за окном будто вновь вернулась зима, которая засыпает землю все новыми порциями снега.
Вот и завтра, 23 апреля, особенных изменений в прогнозе ждать не приходится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске синоптики Дальневосточного УГМС ожидают небольшой мокрый снег в ночные часы, температура достигнет −1..-3 °C. Днем осадки пройдут уже в виде небольшого дождя, а воздух прогреется до +6..+8 °C. Будет дуть северный ветер, 5−10 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре предстоящей ночью температура опустится до −1..-3 °C, пройдет небольшой снег. Днем ожидается мокрый снег при +3..+5 °C, ветер северный, 6−11 м/c.
На юге Хабаровского края ночью прогнозируется снег, днем — мокрый снег. Температура при этом составит 0..-2 °C и +5..+7 °C соответственно. Ветер северо-западный, 7−12 м/c.
В Охотске погода будет отличаться тем, что осадков здесь не прогнозируют, а вот на остальной северной части региона небольшой снег все же пройдет. Температура в ночные часы не поднимется выше 0..-10 °C, а днем столбик термометра покажет +1.+5 °C. Местами возможна метель.
Тем временем ледоход на Амуре уже проходит на участке около населенного пункта Нижнетамбовское, ниже по течению — ледостав с закраинами.