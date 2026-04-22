Замена электросчетчиков: кто платит и когда менять в 2026 в Волгограде

В Волгограде в 2026 году действуют новые правила замены электросчетчиков. По закону № 522-ФЗ обязанность по установке и замене приборов учета снята с собственников.
В многоэтажках за это отвечают энергосбытовые компании, в частном секторе — сетевые организации. Платить придется только если вы сами хотите заменить исправный счетчик.
Менять прибор нужно, если истек межповерочный интервал (16 лет для электронных моделей), обнаружена поломка или старый счетчик не передает данные дистанционно. Срок службы устройств — 25−30 лет. После заявки компанию обязана заменить счетчик максимум за 30 дней, при неисправности — за полгода. В переходный период начисления идут по среднемесячному потреблению.
С 2022 года устанавливают только интеллектуальные счетчики: они хранят данные о почасовом потреблении, автоматически отправляют показания через встроенные модемы. Волгоградцам не придется переписывать цифры — все данные уходят в базу энергосбыта. Такие приборы позволяют перейти на многотарифные планы и контролировать расход через смартфон.
Как заменить: подать заявку онлайн или в офисе, согласовать дату, обеспечить доступ. Специалист установит новый прибор за 40 минут и опломбирует его. Самостоятельная замена запрещена — грозит штраф. Стоимость: при плановой замене — бесплатно. Если меняете исправный счетчик по желанию — от 1500 до 15 000 рублей за прибор плюс 5−11 тысяч за установку.
Что будет, если затянуть: с 15 января 2026 года приборы с просроченной поверкой признают неисправными. Плату начислят по нормативу с повышающим коэффициентом, возможен перерасчет.
Если счетчик намеренно держали неисправным, сумму рассчитают по максимальной мощности всех приборов — это десятки и сотни тысяч рублей.
