Хабаровчане завоевали золото и серебро на ЧР по тхэквондо

В Чебоксарах завершился чемпионат России по тхэквондо-пхумсэ среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 10 регионов страны, включая Ростовскую, Волгоградскую, Челябинскую, Свердловскую области, Краснодарский край, Хабаровский край, Республики Чувашия, Адыгея, Татарстан и Санкт-Петербург.
В дисциплине пхумсэ участники демонстрируют формальные комплексы — бой с воображаемым противником, включающий около 18 специальных движений: стойки, удары руками и ногами в строгой последовательности. В парных и командных категориях оцениваются синхронность, качество исполнения, ритм, скорость и сила.
Тренер Павел Маковецкий отметил: «В командных выступлениях мы обходим соперников по слаженности, синхронности и энергетике. Важны не просто движения, а реальная имитация блока, удара — как в поединке. У наших соперников большой международный опыт, они призёры и чемпионы мира, но в плане взаимодействия мы их опережаем».
Захар Светлаков и Анна Щекина стали чемпионами России в смешанных парах. Евгений Кириллов, Алексей Сидельников и Захар Светлаков заняли второе место в командных выступлениях среди мужчин в тройках. Захар Светлаков является самым титулованным спортсменом Хабаровского края в этом виде спорта: в 2025 году он выиграл чемпионат края и чемпионат ДФО.
11 октября 2026 года в Хабаровске пройдут всероссийские соревнования по ЛИН тхэквондо-пхумсэ с участием спортсменов Дальнего Востока и других регионов России.
