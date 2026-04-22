Эксперт объяснила, почему велосипед побеждает метро в час пик

В центре мегаполиса автомобиль в час пик едва разгоняется до 8−12 км/ч. Велосипед без особых усилий держит 18−22 км/ч. В метро — духота, толкотня и ожидание, а на двух колёсах вы минуете пробки, дышите свежим воздухом и паркуетесь прямо у дверей офиса или магазина. Единственный минус — проблемы с перевозкой холодильников и мебели. Но для стандартного маршрута «дом — работа — супермаркет» велосипед зачастую оказывается быстрее любого транспорта.