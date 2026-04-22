Эксперт объяснила, почему велосипед побеждает метро в час пик

В центре мегаполиса автомобиль в час пик едва разгоняется до 8−12 км/ч. Велосипед без особых усилий держит 18−22 км/ч. В метро — духота, толкотня и ожидание, а на двух колёсах вы минуете пробки, дышите свежим воздухом и паркуетесь прямо у дверей офиса или магазина. Единственный минус — проблемы с перевозкой холодильников и мебели. Но для стандартного маршрута «дом — работа — супермаркет» велосипед зачастую оказывается быстрее любого транспорта.
Это уже не просто спорт, а полноценный городской образ жизни. Так считает член президиума Федерации велосипедного спорта России, советник президента по взаимодействию с органами власти и организатор соревнований Мария Миролевич. В разговоре с Life.ru она объяснила, что современный велосипед — это одновременно тренажёр, антидепрессант и вклад в экологию.
По ее словам, это идеальный способ одновременно «наказать» себя за съеденное пирожное, сэкономить на психотерапии и заодно позаботиться об экологии. И главное: у велосипеда не глючит навигатор — он либо едет, пока вы крутите педали, либо вы падаете, — член президиума Федерации велосипедного спорта России Мария Миролевич.
Тем, кто только присматривается к велосипеду, эксперт советует прежде всего думать о безопасности. Шлем и зеркало заднего вида — база. Маршрут лучше прокладывать заранее, выбирая дворы, велодорожки и тихие улицы.
Важное правило: держаться правее, но не вжиматься в бордюр. Там вас поджидают люки, битое стекло и внезапно открывающиеся двери припаркованных машин. Перед любым манёвром нужно смотреть через левое плечо, а сигналы рукой — это не показуха, а способ сделать своё движение предсказуемым для всех участников дороги.
