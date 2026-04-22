101 семья бойцов СВО получила помощь в выплате ипотеки в Волгоградской области

По данным комитета строительства Волгоградской области, военнослужащие и члены их семей могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию до 15 тысяч рублей. Эти деньги поступают из областного бюджета и помогают погашать жилищный кредит в течение двух лет. Важное условие программы: жилье нужно приобрести на территории региона у застройщика на этапе строительства многоквартирного дома по договору долевого участия.