101 семья бойцов СВО получила помощь в выплате ипотеки в Волгоградской области

В Волгоградской области 101 участник спецоперации смог приобрести собственную квартиру на выгодных условиях. Это стало возможным благодаря региональной программе, которая помогает бойцам и их близким, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
По данным комитета строительства Волгоградской области, военнослужащие и члены их семей могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию до 15 тысяч рублей. Эти деньги поступают из областного бюджета и помогают погашать жилищный кредит в течение двух лет. Важное условие программы: жилье нужно приобрести на территории региона у застройщика на этапе строительства многоквартирного дома по договору долевого участия.
Кроме участников СВО, на частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке могут рассчитывать многодетные родители. Дополнительно такие семьи получают 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка. А еще многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок или денежную выплату в 300 тысяч рублей.