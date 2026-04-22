Автомобильный «вклад»: арифметика, которая не сходится

Красноярск традиционно ассоциируется с заводами-гигантами и угольными ТЭЦ как главными источниками загрязнения воздуха. Однако автомобильный транспорт, хоть и не является основным виновником, остается важным фактором, влияющим на качество жизни в мегаполисе. Публично озвучиваемые цифры его вклада вызывают вопросы: в то время как СМИ пишут о 2−3% от общего объема выбросов в городе, данные федеральных ведомств и элементарная логика рисуют иную картину. Так, как же обстоят дела на самом деле? Еще несколько лет назад вклад автотранспорта в загрязнение Красноярска оценивался совершенно иначе. В 2017 году называлась доля автомобильных выбросов на уровне 35—43%, а в часы пик на загруженных магистралях регулярно фиксировалось превышение диоксида азота. А недавно некоторые СМИ озвучили данные, что доля автотранспорта в Красноярске не превышает 2,3−3% от общего объема выбросов. Что произошло? У нас стало больше предприятий? У нас резко снизилось количество автомобилей или подавляющее большинство красноярцев пересели на электромобили? Вряд ли. Да и цифры отчетов в целом по краю говорят о другом. Если обратиться к данным Росприроднадзора за 2025 год, Красноярский край занял третье место в России по объему выбросов от передвижных источников, то есть автотранспорта, — 203 тысячи тонн, уступив только Москве (308 тыс. тонн) и Новосибирской области (263 тыс. тонн). [caption id= «attachment_306468» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По данным краевой Госавтоинспекции, в 2025 году в Красноярском крае было зарегистрировано более 1 560 000 единиц автотранспорта, причем автопарк ежегодно растет. При этом, по оценкам экспертов, на столицу края приходится примерно половина от общей массы автомобилей региона. Даже по самым скромным подсчетам, если на Красноярск приходится около половины автопарка края, то и объем выбросов от автотранспорта в городе должен составлять существенно более значимую величину, чем озвученные некоторыми СМИ 2−3%. Для сравнения: в соседнем Новосибирске, который также входит в тройку лидеров по выбросам, вклад машин оценивается в 32%. По Красноярску, если посмотреть отчет минэкологии, это будет цифра, приближающаяся к 50% всех выбросов в городе — около 100 тысяч тонн. [caption id= «attachment_365206» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Вокруг вклада автотранспорта в загрязнение воздуха Красноярска уже несколько лет идет спор, в котором публично звучат совершенно разные оценки. Показательно, что сами красноярские эксперты много лет говорят о транспортной нагрузке как о серьезной экологической проблеме. Заведующий кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений СФУ Вадим Серватинский отмечал, что в Красноярске за короткий период конца 1980-х — начала 1990-х число личных автомобилей выросло на 80%, а в заторах машины одномоментно увеличивают количество вредных выбросов в атмосферу. Он же подчеркивал, что проблема не сводится только к дорогам, а связана и с городской планировкой, и с перегруженной улично-дорожной сетью. Председатель красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов видит в существующем разбросе цифр не столько статистическую погрешность, сколько возможное желание крупных игроков сместить акценты. «Основной вклад делают теплоэлектростанции, котельные, предприятия», — замечает он, добавляя, что распутать этот клубок противоречий и объективно оценить роль транспорта удастся лишь тогда, когда в Красноярск наконец придет магистральный газ, и предприятия перестанут быть главным «шумовым фоном» в экологической статистике. Сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов в мае 2025 года также акцентировал внимание на комплексном характере проблемы: Красноярск сегодня — в десятке самых грязных городов мира по уровню загрязнения воздуха… Любая дополнительная генерация или выбросы здесь — это не просто инфраструктура, а реальный удар по людям. Он подчеркивал, что концентрации мелкодисперсной пыли PM2.5 в городе превышают нормативы в 3 раза, а по угарному газу и оксиду азота — в 2 раза, и свой вклад в это вносят автомобильные выхлопы. [caption id= «attachment_316068» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Жуковец, архив gnkk.ru[/caption] На фоне экологических проблем в России активно продвигается переход на газомоторное топливо. Однако ключевая проблема заключается в том, что в Красноярске до сих пор отсутствует магистральный газ. Только сейчас ведется подготовка к проектированию газопровода для подачи сетевого газа в столицу края. Это означает, что масштабный перевод личного автотранспорта на газомоторное топливо в ближайшие годы физически невозможен — заправочной инфраструктуры для этого в городе просто нет. Егор Фролов видит решение именно в газификации. Если город Красноярск, Красноярский край будет газифицирован, все предприятия будут газифицированы, то тогда можно хоть как-то оценивать, какой же всё-таки выброс у нас несет в атмосферу транспорт. По его словам, при появлении магистрального газа и автовладельцы начнут массово переходить на это топливо, поскольку у природного газа октановое число выше, чем у пропана. Что в итоге? Сами эксперты признают: спор о процентах — это во многом следствие разных методик подсчета и путаницы между общекраевыми и городскими цифрами. Однако для жителей города важен не бухгалтерский процент, а итоговый эффект: автомобили, особенно в пробках и на магистралях, усиливают концентрации оксидов азота, бенз (а)пирена, формальдегида и взвешенных веществ. Проблема требует не только обновления общественного транспорта и развития инфраструктуры, но и принципиального пересмотра методик расчета вклада различных источников в загрязнение атмосферы. Без объективной картины невозможно выработать эффективные меры, а значит, режим НМУ продолжит оставаться суровой реальностью для красноярцев.