Присяжные в Хабаровске вынесли вердикт по делу о подготовке убийства

В Хабаровске завершилось рассмотрение уголовного дела о подготовке убийства мужчины. Присяжные заседатели вынесли вердикт, признав подсудимую виновной с учётом смягчающих обстоятельств, — сообщает hab.aif.ru.
Окончательное решение о наказании Центральный районный суд огласит 23 апреля.
По версии следствия, события развивались осенью 2024 года. В материалах дела говорится, что подсудимая, находясь в сложной семейной ситуации, обратилась к своему супругу с просьбой найти исполнителя убийства её отца. В качестве мотива следствие указывает корыстный интерес и попытку получить доступ к жилью.
Как следует из материалов суда, обсуждались детали предполагаемого преступления, включая поиск исполнителя и финансовую часть. Также в деле фигурируют переписка между участниками и аудиозаписи, представленные в качестве доказательств.
Сторона защиты настаивала на иной трактовке событий. В ходе процесса звучала версия о том, что часть показаний могла быть дана под давлением обстоятельств и не отражать реального умысла. Также оспаривались интерпретации переписки и их связь с подготовкой преступления.
Несмотря на позицию защиты, присяжные пришли к выводу о доказанности вины. Теперь дело перешло в финальную стадию — оглашение приговора судом, который должен определить меру наказания.